При обстреле со стороны ВСУ фермы в Белгородской области погибли 178 свиней

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли свинокомплекс в Белгородской области. В результате случившегося погибли 178 животных, рассказала пресс-служба компании "Агро-Белогорье".

"Одиннадцатого апреля в результате дневного артиллерийского обстрела со стороны Украины зафиксированы прилеты снарядов на территорию компании "Борисовский свинокомплекс"… Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал", – уточнили в компании.

Согласно сообщению, украинский обстрел повредил стены корпусов, крыши и оборудование. Огонь со стороны ВСУ также нарушил работу фермы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина пострадал при обстреле села Новостроевка-Вторая. По его словам, 12 апреля под обстрел ВСУ попали сразу несколько муниципальных образований. Он уточнил, что все обошлось легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался.

Ранее беспилотник был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Объект был замечен и ликвидирован системой противовоздушной обороны (ПВО). Обломки летательного аппарата упали в поле. Пострадавших не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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