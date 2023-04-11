Журналист США назвал террором обстрелы Донецка со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Журналист США Ренди Кредико посетил ДНР. В ходе поездки он узнал, что ВСУ атакуют по гражданским объектам в Донецке, передает РИА Новости.

"Я живу в Соединенных Штатах, и мы получаем только односторонние репортажи. Решил, что приеду и сам все увижу. И <...> я видел, откуда летят эти бомбы, откуда их запускали украинские силы по мирному населению", – поделился Кредико.

По словам обозревателя, пресса западных государств никогда не освещает новости о терактах, которые происходят в Донецке каждый день. Кредико отметил, что СМИ Запада рассказали бы, что ВСУ атакуют только по военным целям.

Вместе с этим журналист отметил, что жители Донецка демонстрируют стойкость. Кредико заявил, что они борются за свои права на протяжении восьми лет.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что бойцы российской стороны нейтрализовали более 290 украинских солдат на донецком направлении. Также ВС РФ ликвидировали пять бронемашин, четыре автомобиля, САУ "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

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