Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами", – приводит его слова РИА Новости.

Савчук заявил, что украинские силы понесли потери в живой силе и технике. Он также сообщил, что оперативно-тактическая авиация ударила управляемыми фугасными авиационными бомбами по пунктам дислокации ВСУ и по складу боеприпасов украинских сил.

Кроме того, на червоно-дибровском участке артиллеристы нанесли огневое поражение личному составу и технике ВСУ, чье перемещение было оперативно обнаружено.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли около 110 военных на купянском и краснолиманском направлениях. Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS.

До этого сообщалось, что российские снайперы уничтожили на южно-донецком направлении разведгруппу ВСУ. Снайперская пара подразделения специального назначения не дала украинским силам провести разведку боем.

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