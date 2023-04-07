В ДНР предрекли колоссальные потери для украинской армии при контрнаступлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска при попытке контрнаступления понесут колоссальные потери в первые же часы. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

"Украина сейчас готовится к контрнаступлению. Они это анонсируют, и мы все понимаем, что это произойдет", – заявил он.

Гагин считает, что Киев уже закончил формирование подразделений для этой операции. По его словам, в них будут включены солдаты, которые прошли подготовку в европейских странах-союзниках НАТО.

Он считает, что противник силен и "решительно настроен", однако подчеркнул, что российские силы готовы к любому раскладу. По словам Гагина, для контрнаступления ВСУ придется выйти из защитной зоны систем ПВО и для российской авиации настанет их "звездный час".

По мнению советника Пушилина, в первые же часы украинские силы понесут колоссальные потери.

"И я не думаю, что многие из них доедут до самой линии фронта", – резюмировал Гагин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Funke заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшие недели. Он сообщил, что в этом контексте Запад преследует две цели: помочь Киеву в организации контрнаступления и в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала.

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