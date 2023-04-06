Политолог заявил о полной готовности ВС РФ к контрнаступлению ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России готовы к любым вариантам развития событий на линии боевого соприкосновения, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт и политолог Андрей Кошкин в эфире "Радио 1".

Он подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения инициатива российской армии подавляет желание ВСУ проводить активные действия, связанные с попыткой прорвать какой-либо участок. Эксперт напомнил, что такие попытки предпринимались уже дважды на запорожском направлении, но оказались безуспешными.

Политолог сообщил, что российские военные продолжают держать инициативу. По его словам, все ждут контрнаступление от Украины, которая получает вооружение из Европы и США, но, как отметил Кошкин, настрой у киевского режима неоптимистичный.

Он отметил, что, если наступление Киева захлебнется, его союзники могут сократить военную помощь. Тогда ситуация на линии огня сильно изменится, добавил эксперт.

Он также сообщил, что благоприятные климатические условия для наступления начнутся примерно с 15 апреля. Политолог предположил, что ВСУ должны выполнить задачи, поставленные президентом США Джо Байденом перед украинским лидером Владимиром Зеленским, в знак подтверждения всех тех субсидий и поставок, которые были сделаны США и западными странами.

"Мы все находимся в режиме ожидания, однако это не значит, что ожидание с нашей стороны пассивное. Идет серьезная подготовка, прорабатываются все возможные варианты. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что ВС РФ готовы к любым вариантам развития событий на линии боевого соприкосновения", – заключил Кошкин.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Владимиру Зеленскому следует перестать тешить себя мыслями об успешном контрнаступлении и начать разрабатывать план Б – бежать из страны.

Ранее президент Украины, говоря о подготовке украинских сил к контрнаступлению, пригрозил российским войскам уничтожением, если они не отступят. Однако до этого Зеленский заявлял, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки вооружения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские штурмовые отряды стали продвигаться в западных районах Артемовска

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!