Фото: president.gov.ua

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует перестать тешить себя мыслями об успешном контрнаступлении и начать разрабатывать план Б – бежать из страны, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее президент Украины, говоря о подготовке украинских сил к контрнаступлению, пригрозил российским войскам уничтожением, если они не отступят. Однако до этого Зеленский заявлял, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки вооружения.

"Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план Б, где Б – от слова "бежать", – передает РИА Новости слова Рогова.

Он также вспомнил анекдот, который, по его мнению, точно характеризует сложившуюся ситуацию. В нем рассказывается о том, как хулиган-наркоман задирал спортсмена. Последний не выдержал и ударил задиру.

"Хулиган с грозным видом говорит, мол, давай извиняйся и сдавайся, а то будет как в прошлый раз. Все во дворе удивленно смотрят, перешептываются и спрашивают: "А как же было в прошлый раз?" На что хулиган отвечает, что в прошлый раз, после того как он выхватил от спортсмена, так никто и не извинился", – рассказал Рогов.

Так и Зеленский сейчас пытается всеми силами убедить окружающих в том, что он серьезен и представляет опасность, объяснил Рогов. Однако украинская сторона продолжает нести существенные потери, заметил он. Российские войска знают о планах врага и готовы дать отпор, резюмировал представитель администрации Запорожской области.

Ранее президенту Украины уже предрекали бегство из страны, чтобы сохранить свою жизнь. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что если Зеленский останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара российской армии, либо от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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