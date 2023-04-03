Экс-советник Кучмы предрек Украине худший сценарий из-за нарастания внешнего давления

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Украину ожидает худший сценарий в связи с нарастающим давлением извне с целью начать мирные переговоры с Россией. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, в мире все больше лидеров хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и РФ было прекращение огня. Соскин также заявил, что многие политики начинают понимать, что продолжение боевых действий увеличивает вероятность их распространения на территорию Европы и Азии.

Ранее Олег Соскин сравнил политику президента Украины Владимира Зеленского с событиями романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984".

До этого бывший советник Кучмы заявил, что обстановка на Украине находится на грани революционного взрыва из-за узурпации власти президентом страны Владимиром Зеленским.



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