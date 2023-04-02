Сестра Ким Чен Ына заявила, что Зеленский рискует Украиной в конфликте с Россией

Фото: AP/KCNA via KNS

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что киевские власти в своем стремлении обзавестись американский ядерным оружием рискуют навлечь на свою страну ядерную катастрофу. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Таким образом Ким Е Чжон прокомментировала появившуюся на сайте президента Украины Владимира Зеленского петицию, призывающую разорвать Будапештский меморандум и восстановить статус ядерного государства. По ее словам, эта петиция является не волеизъявлением граждан Украины, а "гнусной политической интригой властей Зеленского".

"Украинские власти с неизлечимым самообольщением, что они способны победить Россию, даже без элементарного сознания заглядывать в будущее и никакой способности к несению ответственности за последствия вызывают ядерную катастрофу, угрожающую существованию Украины", – сообщила сестра Ким Чен Ына.

Ким Е Чжон также добавила, что Зеленский, говоря о размещении американского ядерного оружия в стране или создании собственного, ставит на кон судьбу Украины и ее народа, чтобы спастись самому. По ее словам, это показывает крайне опасные политические амбиции украинского лидера.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что КНДР всегда будет на одной стороне с Россией. Она также категорически осудила решение Запада о поставках Киеву вооружения, в частности, танков Abrams.

Тем не менее она выразила уверенность в том, что западное вооружение будет уничтожено силами российской армии, в героическом духе которой она не сомневается.

Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США

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