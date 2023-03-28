Ким Чен Ын поручил увеличить производство материалов для ядерного оружия в КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества, чтобы нарастить ядерный потенциал страны. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Подобное распоряжение Ким Чен Ын дал во время инспекции работ по установке ядерных боеголовок на баллистические ракеты. Он также подчеркнул, что развитие ядерного потенциала необходимо для защиты суверенитета КНДР.

Также агентство сообщило, что с 25 по 27 марта Академия национальной обороны КНДР провела очередное испытание системы подводного стратегического вооружения. Отмечается, что подводный ядерный беспилотный аппарат "Хэиль-1" запустили 25 марта в Вонсанском заливе. Аппарат достиг нужной точки в уезде Хвадэ провинции Хамген-Пукто 27 марта.

Ранее сообщалось, что КНДР провела испытания подводного беспилотного аппарата, который способен вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва".

В ночь с 26 на 27 марта КНДР осуществила очередной запуск двух, предположительно баллистических, ракет в сторону Японского моря. Ракеты были запущены с интервалом в 10 минут, они обе упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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