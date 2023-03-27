КНДР провела очередной пуск ракет в сторону Японского моря

Фото: KCNA via KNS/AP/TAСС

КНДР осуществила запуск двух, предположительно баллистических ракет, в сторону Японского моря. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ракеты были запущены с интервалом в 10 минут, они обе упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сообщается, что ракеты пролетели до 350 километров на высоте полета до 50 километров.

Япония выразила КНДР очередной протест в связи с их запуском.

В этом году КНДР произвела уже 7 пусков баллистических ракет, в прошлом году количество пусков достигло 37.

Ранее КНДР сообщила об испытаниях подводного беспилотника, способного нести ядерную боеголовку. Это секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения, призванный произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва, сообщило государственное радио "Голос Кореи".

До этого сообщалось, что КНДР провела учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала. В Пхеньяне обвинили Соединенные Штаты и Южную Корею в том, что те начали расширять совместные военные учения, которые направлены на КНДР и включают ядерные активы Вашингтона.

Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!