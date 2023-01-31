США выразили готовность применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи

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США придерживаются обязательства применить обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны для защиты Южной Кореи. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время совместного выступления с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом.

Остин назвал приверженность Вашингтона защите Сеула несокрушимой. Глава Пентагона также указал, что в прошлом году КНДР совершила беспрецедентное число провокаций. По его словам, такие действия лишь дестабилизируют обстановку. Остин отметил, что Штаты и Южная Корея осуждают соответствующие решения.

Глава Пентагона напомнил, что в республике служат 28,5 тысячи американских военнослужащих. По его словам, это является одним из самых крупных воинских контингентов США за рубежом.

"Это демонстрирует нашу непоколебимую приверженность поддерживать мир на Корейском полуострове. За последний год наши страны добились значительного успеха в углублении сотрудничества", – добавил Остин.

Он также рассказал, что из-за угроз со стороны КНДР стороны усилили ответные меры и проводят учения.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США создают "азиатскую версию НАТО" под предлогом укрепления связи с Южной Кореей и Японией. Он выразил мнение, что Вашингтон давит на Сеул, вводя туда ядерные ударные средства "на уровне постоянного размещения". Ким Чен Ын указал на необходимость "придания мощного импульса" укреплению самообороны страны в таких условиях.



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