Сеул обсуждает с Вашингтоном привлечение ядерных сил США к совместным учениям – президент

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Южная Корея и США ведут переговоры о возможных совместных учениях с участием американских ядерных сил. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ель.

"Сейчас для обеспечения эффективного расширенного сдерживания мы ведем переговоры с США о концепции совместного планирования и совместных учений в области ядерных средств, и в США относятся к этому довольно положительно", – приводит его слова ТАСС.

Президент уточнил, что планирование, обмен информацией, учение и подготовку Южная Корея и США должны проводить вместе, несмотря на то, что ядерное оружие принадлежит США и это является "шагом далеко вперед" по сравнению с предыдущей концепцией расширенного сдерживания.

Сок Ель отметил, что данное сотрудничество не станет соглашением о совместном использовании ядерного оружия, которое принято в НАТО. Однако, считает президент Южной Кореи, в случае, если стороны договорятся о концепции, в рамках которой страны проводят учения, подготовку и операции на основе совместной информации, то это будет "не хуже, чем совместное использование ядерного оружия".

Ранее в Южной Корее предупредили КНДР о падении режима северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае применения ядерного оружия. Соответствующее предупреждение распространило Минобороны страны.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США создают "азиатскую версию НАТО" под предлогом укрепления связи с Южной Кореей и Японией. По его словам, США оказывают максимальное давление на Северную Корею, вводя в Южную Корею ядерные ударные средства "на уровне постоянного размещения".

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