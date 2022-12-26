Несколько северокорейских дронов пересекли межкорейскую границу – СМИ

Фото: ТАСС/Ahn Young-joon/АР

Северокорейские дроны, предположительно, пересекли границу Южной Кореи без предварительного информирования. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на местных военных.

Множество БПЛА были обнаружены в районах Кенгидо около 10:25 (04:25 по московскому времени). В связи с пересечением межкорейской границы дронами в аэропортах Инчхон и Гимпхо были временно приостановлены гражданские рейсы.

Как сообщает агентство, в ответ на действия Пхеньяна Сеул направил в сторону дронов истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения аппаратов.

По данным агентства News-1, один из беспилотников, предположительно со стороны Северной Кореи, на некоторое время вошел в воздушное пространство Сеула. После этого объект покинул территорию южнокорейской границы.

Ранее Северная Корея в ответ на действия Южной выпустила около 130 снарядов по условным целям в морских буферных зонах на востоке и западе страны. Позже Генштаб КНДР повторил удары в сторону моря. Военным КНДР также было приказано отслеживать действия Южной Кореи и поддерживать боеготовность.



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