В Сеуле отреагировали на слова сестры Ким Чен Ына о южнокорейском президенте

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В министерстве объединения Южной Кореи прокомментировали слова сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которая назвала южнокорейского президента и правительство "идиотами". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы считаем очень прискорбным то, что замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон сегодня раскритиковала лидера нашей страны в вульгарных выражениях, не проявив даже самого элементарного уровня вежливости", – говорится в заявлении министерства.

В своем ответе на заявление Сеула о введении возможных самостоятельных санкций против КНДР Ким Е Чжон назвала Юн Сок Еля и его правительство "идиотами" и "болванами" и подчеркнула, что любые санкции, которые Южная Корея могла бы наложить на КНДР, были бы бесполезны.

Ранее Штаты и Южная Корея подтвердили готовность использовать превосходящие силы в случае применения КНДР ядерного оружия.

До этого президент США Джо Байден отмечал, что Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония никогда не были так близки в отношении КНДР, как на сегодняшний день. Он назвал Сеул и Токио важными союзниками. Байден подчеркнул, что Корея и Япония разделяют опасения Вашингтона из-за ракетных пусков Пхеньяна.



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