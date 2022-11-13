США, Южная Корея и Япония никогда не были так близки в отношении КНДР – Байден

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США, Южная Корея и Япония никогда не были так близки в отношении КНДР как сейчас. Об этом заявил американский лидер Джо Байден после встречи с японским премьер-министром Фумио Кисидой и южнокорейским коллегой Юн Сок Елем.

По словам президента США, Сеул и Токио являются критически важными союзниками. Он подчеркнул, что Корея и Япония разделяют опасения Вашингтона из-за ракетных пусков Пхеньяна.

Ранее Северная Корея запустила, предположительного, баллистическую ракету в направлении акватории Японского моря. Ракета якобы упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

До этого КНДР осуществила сразу четыре запуска баллистических ракет 2 и 3 ноября. Из-за этого в Японии объявили тревогу, а в стране сработала автоматическая система предупреждения. Жителей северо-восточных префектур призывали укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.



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