Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности военных самолетов КНДР

Фото: TACC/YONHAP/EPA

Южная Корея подняла в воздух истребители в связи с тем, что КНДР привели в движение свыше 180 военных самолетов, сообщает агентство Yonhap.

"Южная Корея зафиксировала приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов, отреагировала отправкой истребителей-невидимок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в воздух подняли 80 южнокорейских истребителей.

Ранее министерство иностранных дел КНДР обвинило США в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей и намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове. В МИД пообещали, что Вашингтон "заплатит", если использует силу против Пхеньяна. В министерстве также назвали абсурдными обвинения США в сторону КНДР в обострении ситуации на Корейском полуострове.



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