В Японии не исключили, что КНДР готова к проведению ядерного испытания

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Минобороны Японии считает, что КНДР готова к проведению очередного ядерного испытания, сообщил глава ведомства Ясукадзу Хамада на слушаниях в парламентском комитете по внешней политике и обороне, посвященных Северной Корее.

"Есть вероятность того, что Северная Корея готова к проведению ядерного испытания", – цитирует японского министра ТАСС.

Он подчеркнул, что Токио продолжит следить за ситуацией и собирать информацию в тесном сотрудничестве с Сеулом и Вашингтоном. Он признал, что КНДР быстрыми темпами развивает технологии и ее сверхзвуковые ракеты, а также то, что ракеты, которые могут изменять траекторию, становится сложнее перехватить.

Ранее Хамада заявил, что Пхеньян, по всей видимости, уже достиг технологического прогресса для установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты, в зоне поражения которых находится Япония.

7 октября в КНДР были запущены две баллистические ракеты. Они совершили полет протяженностью 350 километров. При этом максимальная высота полета составила 100 километров.

4 октября Северная Корея также выпустила баллистическую ракету, которая пролетела около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в тысячу километров.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида позже объяснил, что Япония решила не сбивать ракету КНДР, потому что опасности ее падения на территорию страны не было. Кисида пояснил, что заключение об исключении опасности ракеты было сделано различными радарами сил самообороны на основе анализа траектории ракеты.

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