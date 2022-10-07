В Японии объяснили решение не сбивать ракету КНДР

Фото: depositphotos/denisismagilov

Япония решила не сбивать ракету КНДР, потому что опасности ее падения на территорию страны не было. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его слова приводит РИА Новости.

Кисида пояснил, что заключение об исключении опасности ракеты было сделано различными радарами сил самообороны на основе анализа траектории ракеты.

Во вторник, 4 октября, Северная Корея выпустила баллистическую ракету, которая пролетела около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в тысячу километров. Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно рассказал, что ракета КНДР пролетела над территорией в районе префектуры Аомори и упала в Тихом океане вне экономической зоны страны.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!