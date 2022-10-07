07:23Политика
В Японии объяснили решение не сбивать ракету КНДР
Фото: depositphotos/denisismagilov
Япония решила не сбивать ракету КНДР, потому что опасности ее падения на территорию страны не было. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его слова приводит РИА Новости.
Кисида пояснил, что заключение об исключении опасности ракеты было сделано различными радарами сил самообороны на основе анализа траектории ракеты.
Во вторник, 4 октября, Северная Корея выпустила баллистическую ракету, которая пролетела около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в тысячу километров. Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно рассказал, что ракета КНДР пролетела над территорией в районе префектуры Аомори и упала в Тихом океане вне экономической зоны страны.
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