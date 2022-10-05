Упавшая во время учений Южной Кореи и США ракета не взорвалась

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Ракета "Хенму – 2", которая упала во время учений Южной Кореи и США, не взорвалась, ее двигатель сгорел. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных.

Представитель вооруженных сил отметил, что остальные подробности происшествия устанавливаются.

США и Южная Корея запустили по две ракеты ATACMS в сторону Японского моря для сдерживания провокаций КНДР. Задействованная республикой "Хенму – 2" не смогла выйти на нормальную траекторию полета и упала на территории базы. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японии. Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно рассказал, что ракета пролетела около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в тысячу километров. Она пролетела над территорией в районе префектуры Аомори и упала в Тихом океане вне экономической зоны страны.



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