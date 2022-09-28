Япония сообщила о пуске ракеты со стороны КНДР

Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN

Береговая охрана Японии сообщила о запуске, предположительно, баллистической ракеты с территории КНДР в сторону Японского моря, передает ТАСС.

Сторожевые корабли островного государства призвали в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а также оперативно связаться с представителями властей.

В настоящий момент, как заявили в Минобороны Японии, ракета уже упала.

Вооруженные силы Южной Кореи уточнили, что речь идет о пуске двух баллистических ракет малой дальности. По информации военных, выстрелы были произведены в период с 18:10 до 18:20 по местному времени.

Ранее стало известно, что КНДР приняла закон, провозглашающий ее ответственным ядерным государством. Новый документ позволяет стране наносить превентивный ядерный удар по противнику, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной.

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