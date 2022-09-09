Генсек ООН обеспокоен принятием КНДР закона о ядерных силах

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Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен принятием КНДР закона о ядерных силах и призывает корейские власти вернуться к переговорам по ядерному разоружению. Об этом пишет ТАСС.

"Мы видели эти сообщения. Генеральный секретарь крайне обеспокоен принятием закона КНДР о ядерных силах. Генеральный секретарь часто говорит о ядерном оружии. Повышение роли ядерного оружия в доктринах безопасности противоречит десятилетиям усилий международного сообщества по снижению и ликвидации ядерных рисков", – сказал представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик также заявил, что разработки КНДР баллистических ракет-носителей, нарушают резолюции Совета безопасности ООН. Он призвал власти Кореи возобновить переговоры по денуклеаризации.

Ранее стало известно, что новый закон позволяет КНДР наносить превентивный ядерный удар по противнику, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Правом на любые решения о действиях с ядерным оружием в КНДР единолично обладает Ким Чен Ын.

Также корейский лидер заявил, что переговоров по денуклеаризации КНДР не будет, КНДР никогда не откажется от ядерного оружия.

В свою очередь, директор первого департамента Азии министерства иностранных дел России Георгий Зиновьев сообщил, что РФ отслеживает любые действия на граничащем с ней Корейском полуострове и отмечает, что КНДР продолжает сохранять отсрочку на ядерные испытания, в то время как оппоненты Пхеньяна идут на обострение ситуации.

