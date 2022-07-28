Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любым военным столкновениям с США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", передает агентство Yonhap со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

Северокорейский лидер также заявил, что Сеул ошибается, если считает возможным "превентивный удар" по КНДР и нейтрализацию хотя бы части ее военного потенциала.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализировали южнокорейские военные.

В свою очередь, правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в воскресенье запуском баллистических ракет.

Министр обороны Японии Нобуо Киси подчеркнул, что КНДР проявляет беспрецедентную частоту запуска ракет. По словам министра, подобные действия угрожают безопасности Японии и всего международного сообщества.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что основной функцией ядерного оружия является предотвращение войны, однако его предназначение не может ограничиваться только этим.

