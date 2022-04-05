Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ядерным оружием в случае военной конфронтации

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Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что страна применит ядерное оружие, если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Она добавила, что было очень большой ошибкой со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против КНДР.
Ранее, 16 марта Пхеньян запустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По предварительным данным, это была баллистическая ракета. Пуск стал десятым по счету в этом году.
Утром 24 марта стало известно, что Северная Корея произвела четыре выстрела в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивных систем залпового огня. В связи с выстрелами Совет национальной безопасности Республики Корея провел экстренное заседание.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ракетный пуск КНДР. Он отметил, что военные РФ следят за ситуацией.
"Мы самым внимательным образом наблюдаем. Очень важно, чтобы этот регион не превращался в еще один регион, где растет напряженность. Важно избегать любых действий, которые к ней могут привести", – сказал Песков.
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