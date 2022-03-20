КНДР произвела 4 выстрела в сторону Желтого моря – СМИ

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Северная Корея произвела четыре выстрела в сторону Желтого моря. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

"Сегодня утром прозвучали выстрелы, предположительно, из северокорейских реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

В связи с выстрелами Совет национальной безопасности Республики Корея провел экстренное заседание. Уточняется, что южнокорейские военные находятся в состоянии готовности и проводят анализ произошедшего.

16 марта Пхеньян запустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По предварительным данным, это была баллистическая ракета. Пуск стал десятым по счету в этом году.

До этого КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно тогда заявил, что ракетный пуск представляет угрозу для безопасности и мира в регионе.