КНДР произвела 4 выстрела в сторону Желтого моря – СМИ

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Северная Корея произвела четыре выстрела в сторону Желтого моря. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.
"Сегодня утром прозвучали выстрелы, предположительно, из северокорейских реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.
В связи с выстрелами Совет национальной безопасности Республики Корея провел экстренное заседание. Уточняется, что южнокорейские военные находятся в состоянии готовности и проводят анализ произошедшего.
16 марта Пхеньян запустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По предварительным данным, это была баллистическая ракета. Пуск стал десятым по счету в этом году.
До этого КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно тогда заявил, что ракетный пуск представляет угрозу для безопасности и мира в регионе.
КНДР показала новый пуск баллистической ракеты
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