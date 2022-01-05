В Японии заявили, что возможный ракетный пуск КНДР является угрозой безопасности региона

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Возможный ракетный пуск КНДР представляет угрозу для безопасности и мира в регионе, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

По словам политика, это также является серьезной проблемой для всего мирового сообщества.

В среду утром, 5 января, Северная Корея запустила в сторону Восточного моря неизвестный снаряд. По данным береговой охраны Японии, предположительно, это была баллистическая ракета. Она упала в Японское море вне исключительной экономической зоны.

Ранее сообщалось, что КНДР провела испытательный пуск новой зенитной ракеты, разработанной Академией военных наук. Запуск был произведен с целью подтверждения практичности работы пусковой установки, радиолокатора и проверки боевых характеристик ракеты.