Северная Корея провела испытание новой зенитной ракеты – СМИ

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Северная Корея провела испытательный пуск новой зенитной ракеты, разработанной Академией военных наук этой страны, сообщила государственная радиостанция КНДР "Голос Кореи".

Уточняется, что запуск был произведен с целью подтверждения практичности работы пусковой установки, радиолокатора и проверки боевых характеристик ракеты.

"Академия оборонных наук заявила, что подтверждена поразительная боевая мощность новой противовоздушной ракеты, у которой значительно улучшены способность к быстрому реагированию на разные обстоятельства, точность управляемости и расстояние уничтожения воздушной цели", – говорится в сообщении.

Также указано, что на запуске присутствовал член Президиума Политбюро и секретарь ЦК ТПК Пак Чжон Чхон.

Ранее на этой неделе Северная Корея провела на одном из полигонов испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".