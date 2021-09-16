В КНДР объяснили пуски баллистических ракет в сторону Японии

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Пуски баллистических ракет, которые КНДР провела накануне, проходили в рамках испытания железнодорожного ракетного комплекса. Об этом в четверг, 16 сентября, со ссылкой на северокорейское Центральной телеграфное агентство сообщает РИА Новости.

"Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса", – говорится в сообщении.

Также уточняется, прежде чем достичь цели в Японском море, ракеты пролетели 800 километров.

В среду, 15 сентября Северная Корея с интервалом примерно в пять минут осуществила два пуска ракет в сторону Японского моря.

За два дня до этого Центральное телеграфное агентство передало сообщение об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности – цели были поражены на расстоянии 1 500 километров.

Позднее в Пентагоне заявили, что данные действия подтверждают направление властей КНДР на развитие своей военной программы. Это может нести угрозы для соседних стран и международного сообщества, считают в американском ведомстве.