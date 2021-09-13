В Пентагоне оценили сообщения о новых ракетных пусках КНДР

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В Вооруженных силах США прокомментировали сообщения о новых ракетных пусках КНДР. Об этом сообщается на сайте Индо-Тихоокеанского командования ВС страны.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи передало сообщение об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности – цели были поражены на расстоянии 1 500 километров.
В командовании США заверили, что знают об этих пусках.
"Мы продолжим следить за ситуацией и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами", – сообщили в пресс-службе военного ведомства.
В американском командовании подчеркнули, что данные действия подтверждают направление властей КНДР на развитие своей военной программы. Это может нести угрозы для соседних стран и международного сообщества, считают в американском ведомстве.
"Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", – добавили в ВС Соединенных Штатов.
Ранее сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что военные учения США и Южной Кореи являются безумством и репетицией ядерной войны. Она выразила мнение, что именно Соединенные Штаты форсируют проведение маневров, чтобы разрушить мир в регионе.
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