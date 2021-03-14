СМИ сообщили о безуспешных попытках США выйти на контакт с КНДР

Фото: ТАСС/Christopher Jue/ZUMA Wire

Власти США продолжают обзор своей политики в отношении КНДР, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя американской администрации высокого ранга.

По его данным, Вашингтон на протяжении месяца пытался связаться с Пхеньяном, однако безуспешно. Он добавил, что Штаты шли на контакт, чтобы снизить риск эскалации.

"Мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна", – заявил представитель администрации США.

Он напомнил, что активного диалога с КНДР нет уже более года.

Ранее Джозеф Байден обвинил своего предшественника на посту президента США Дональда Трампа в сближении с диктаторами. Он отметил, что это обернулось увеличением ракетного арсенала КНДР.