Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание президенту США Дональду Трампу. В нем он пожелал американскому лидеру скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын также выразил надежду на выздоровление супруги Трампа.

"Я искренне желаю Вам и Вашей супруге скорейшего выздоровления. Я уверен, вы сможете это преодолеть", – заявил Ким Чен Ын.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и первая леди США получили положительные результаты тестов на COVID-19. Лечащий врач американского лидера Шон Конли рассказал, что президент и его жена чувствуют себя хорошо

Позднее сообщалось, что Трамп принял экспериментальную сыворотку из антител. Препарат был произведен американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.