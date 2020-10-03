Трамп после заражения COVID-19 принял экспериментальную сыворотку из антител

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Президент США Дональд Трамп после выявления COVID-19 принял экспериментальную сыворотку из антител. Об этом пишет ТАСС.

По данным врача главы государства Шона Конли, препарат произведен американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.

"В качестве меры предосторожности он принял дозу из 8 грамм коктейля поликлональных антител (компании. – Прим. Ред.) Regeneron", – рассказал Конли.

Он отметил, что введение сыворотки прошло без происшествий. Трамп также принял цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин, добавил Конли.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и первая леди США получили положительные результаты тестов на COVID-19. Лечащий врач американского лидера Шон Конли рассказал, что президент и его жена чувствуют себя хорошо, а также выразил уверенность в том, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности без перебоев.

В Кремле пожелали американскому лидеру скорейшего выздоровления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.