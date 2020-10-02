Трамп заразился коронавирусом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его жены обнаружили коронавирус. Об этом политик написал на личной странице в Twitter.

"Сегодня первая леди и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" – заявил президент США.

Ранее стало известно, что положительный тест на COVID-19 получила советница американского лидера Хоуп Хикс. После получения этой информации Трамп объявил, что ушел на карантин.

В конце сентября коронавирус выявили у бывшего президента Украины Петра Порошенко. Политик написал о положительном тесте в своем Telegram-канале и подтвердил, что вынужден временно отказаться от рабочих поездок по стране.

