Путин заявил о намерении привиться от коронавируса

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Владимир Путин намерен привиться российской вакциной от коронавируса, а после отправиться в Сеул. Об этом сообщила администрация южнокорейского президента, передает РИА Новости.

Отмечается, что в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей российский лидер провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

"Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду", – заявил Путин в ответ на приглашение Мун Чжэ Ина посетить Сеул.

В администрации добавили, что южнокорейский президент пригласил Путина для обсуждения развития отношений двух стран. Так, Мун Чжэ Ин уже оценил сотрудничество в области судостроения. Кроме этого, он предложил российскому лидеру достичь результатов в переговорах о свободной торговле услугами и инвестициям, а также в вопросе создания промышленной зоны для южнокорейских компаний в Приморье.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Пробные партии вакцины "Спутник V" уже доставили всем регионам России. Все препараты имеют цифровую маркировку.

В рамках пострегистрационных исследований и гражданского оборота вакцину против коронавируса "Спутник V" получили более 5 тысяч человек.

