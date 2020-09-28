Путин заявил о намерении привиться от коронавируса

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин намерен привиться российской вакциной от коронавируса, а после отправиться в Сеул. Об этом сообщила администрация южнокорейского президента, передает РИА Новости.
Отмечается, что в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей российский лидер провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.
"Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду", – заявил Путин в ответ на приглашение Мун Чжэ Ина посетить Сеул.
В администрации добавили, что южнокорейский президент пригласил Путина для обсуждения развития отношений двух стран. Так, Мун Чжэ Ин уже оценил сотрудничество в области судостроения. Кроме этого, он предложил российскому лидеру достичь результатов в переговорах о свободной торговле услугами и инвестициям, а также в вопросе создания промышленной зоны для южнокорейских компаний в Приморье.
Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Пробные партии вакцины "Спутник V" уже доставили всем регионам России. Все препараты имеют цифровую маркировку.
В рамках пострегистрационных исследований и гражданского оборота вакцину против коронавируса "Спутник V" получили более 5 тысяч человек.
Путин решил сделать прививку от COVID-19 перед визитом в Южную Корею
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