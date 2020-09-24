Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за COVID-19

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Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничениям весны этого года. Глава государства отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией еще продолжается.

"Сейчас особое внимание нужно уделять группам риска. Нельзя допустить, чтобы одна проблема наложились на другую. Работа по борьбе с коронавируной инфекцией далеко не завершена", – заявил президент на встрече в среду с избранными главами регионов РФ.

Путин отметил, что для того, чтобы не возвращаться к ограничительным мерам весны этого года, ситуацию с COVID-19 нужно держать под постоянным контролем. Он также добавил, что в сравнении с другими странами, где сейчас возвращаются к ограничениям, в России ситуация лучше.

"Благодаря эффективным и своевременным мерам ситуация в стране остается стабильной. Стоит только расслабиться, и все может кардинально поменяться. К мерам, которые мы принимали весной, не хотелось бы возвращаться, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести", – сказал Путин.

За последние сутки в России зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 580 не имели клинических проявлений болезни.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. 8 сентября Минздрав России выпустил вакцину в гражданский оборот.