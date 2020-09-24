Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничениям весны этого года. Глава государства отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией еще продолжается.
"Сейчас особое внимание нужно уделять группам риска. Нельзя допустить, чтобы одна проблема наложились на другую. Работа по борьбе с коронавируной инфекцией далеко не завершена", – заявил президент на встрече в среду с избранными главами регионов РФ.
Путин отметил, что для того, чтобы не возвращаться к ограничительным мерам весны этого года, ситуацию с COVID-19 нужно держать под постоянным контролем. Он также добавил, что в сравнении с другими странами, где сейчас возвращаются к ограничениям, в России ситуация лучше.
"Благодаря эффективным и своевременным мерам ситуация в стране остается стабильной. Стоит только расслабиться, и все может кардинально поменяться. К мерам, которые мы принимали весной, не хотелось бы возвращаться, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести", – сказал Путин.
За последние сутки в России зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 580 не имели клинических проявлений болезни.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. 8 сентября Минздрав России выпустил вакцину в гражданский оборот.
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,38%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: