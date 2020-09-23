В Минздраве назвали ухудшающие течение COVID-19 болезни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья" рассказала, какие болезни ухудшают прогноз пациентов с COVID-19.

По ее словам, речь идет о артериальой гипертензии, сахарном диабете и ожирении. Также специалист указала, что пока нельзя оценить эффективность употребления цинка для профилактики коронавируса.

Дело в том, что данный момент отсутствуют большие исследования на эту тему. Однако сама эксперт заметила, что цинк не будет лишним.

Говоря об употреблении имбиря в тех же целях, Драпкина заключила, что его можно попробовать, но соответствующих исследований также нет.

Профессор Университета Дьюка в США Мигель Николелис ранее сообщил, что у переболевших лихорадкой денге может выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции.