Названа дающая иммунитет к коронавирусу болезнь

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
У переболевших лихорадкой денге людей может выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование профессора Университета Дьюка Мигеля Николелиса.
"Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2", – отметил ученый.
Он подчеркнул, что в некоторых регионах, где были зафиксированы вспышки лихорадки, наблюдается замедленный темп распространения коронавирусной инфекции. Николелис считает, что в случае подтверждения его теории люди смогут получить иммунитет к коронавирусу благодаря вакцинации от лихорадки денге.
Ранее эксперты больницы Данерюд в Стокгольме заявили, что антитела к коронавирусу нового типа могут оставаться у переболевших пациентов в крови и спустя четыре месяца после заболевания. В медицинском учреждении взяли образцы крови у 2 149 сотрудников, у 19% из которых нашли антитела.
Соавтор доклада Шарлотта Толин отметила, что вклад нового исследования является "маленьким кусочком пазла", который может помочь в изучении процессов формирования иммунитета к COVID-19.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 30,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 954 тысяч человек скончались. В России выявлено 1 109 595 случаев COVID-19, вылечились 911 973 человека, скончались 19 489.
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