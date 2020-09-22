Названа дающая иммунитет к коронавирусу болезнь

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У переболевших лихорадкой денге людей может выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование профессора Университета Дьюка Мигеля Николелиса.

"Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2", – отметил ученый.

Он подчеркнул, что в некоторых регионах, где были зафиксированы вспышки лихорадки, наблюдается замедленный темп распространения коронавирусной инфекции. Николелис считает, что в случае подтверждения его теории люди смогут получить иммунитет к коронавирусу благодаря вакцинации от лихорадки денге.

Ранее эксперты больницы Данерюд в Стокгольме заявили, что антитела к коронавирусу нового типа могут оставаться у переболевших пациентов в крови и спустя четыре месяца после заболевания. В медицинском учреждении взяли образцы крови у 2 149 сотрудников, у 19% из которых нашли антитела.

Соавтор доклада Шарлотта Толин отметила, что вклад нового исследования является "маленьким кусочком пазла", который может помочь в изучении процессов формирования иммунитета к COVID-19.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 30,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 954 тысяч человек скончались. В России выявлено 1 109 595 случаев COVID-19, вылечились 911 973 человека, скончались 19 489.

