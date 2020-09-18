Ученые выявили продолжительность сохранения антител к COVID-19 в организме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Антитела к коронавирусу нового типа могут оставаться у переболевших пациентов в крови и спустя четыре месяца после заболевания. Как передает РИА Новости, к такому выводу пришли эксперты больницы Данерюд в Стокгольме.

В медицинском учреждении взяли образцы крови у 2 149 сотрудников, у 19% из которых нашли антитела. В ходе второй фазы исследования были протестированы 92% участников первого этапа.

"Результаты показали, что из тех 405 человек, у которых антитела были обнаружены весной, у 82% они были снова обнаружены спустя 4 месяца", – указано в отчете больницы.

Соавтор доклада Шарлотта Толин отметила, что вклад нового исследования является "маленьким кусочком пазла", который, однако, поможет в изучении процессов формирования иммунитета от COVID-19.

Предыдущие исследования свидетельствовали о том, что антитела к коронавирусу у переболевших людей исчезают на отрезке от 40 до 70 дней после выздоровления.

Роспотребнадзор в сентябре представил данные, согласно которым уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в отдельных регионах достиг 50%. Лучше всего он вырабатывается у детей в возрасте от 1 до 13 лет.

