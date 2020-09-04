ВОЗ рассказала о массовой вакцинации против коронавируса в мире

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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала, что массовая мировая вакцинация против коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", – объявила специалист.

По словам Харрис, на продвинутой стадии испытаний находятся девять вакцин-кандидатов. В ВОЗ ожидают, что третья фаза тестирования займет значительное время, поскольку необходимо доказать безопасность препарата.

11 августа в России зарегистрировали вакцину, получившую название "Спутник V". Отечественная разработка стала первым таким препаратом для борьбы с COVID-19 во всем мире.

В пятницу, 4 сентября, российские ученые обнародовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух форм вакцины. Согласно тестам, применение препарата безопасно и способствует выработке антител.