Ведущий мировой журнал признал российскую вакцину от COVID-19 безопасной

Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Российские ученые опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух форм вакцины "Спутник V" против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
В тестировании участвовали 76 добровольцев. Обе формы прививки – замороженный препарат и высушенный – оказались безопасными и стимулировали иммунитет вырабатывать антитела к COVID-19.
"Собранные нами данные показывают, что гетерогенные вакцины на основе аденовирусов rAd26-S и rAd5-S безопасны для пациентов и не вызывают у них серьезных побочных эффектов. Вакцины привели к формированию гуморального и клеточного иммунного ответа у 100% добровольцев, заставив их вырабатывать больше антител, чем было в плазме крови людей, которые переболели COVID-19", – указано в исследовании.
Вакцину, получившую название "Спутник V", зарегистрировали в России 11 августа. Отечественная разработка стала первым таким препаратом для борьбы с COVID-19.
Вакцину создали специалисты Центра имени Гамалеи, первая и вторая фазы клинических испытаний пришлись на июнь и июль 2020 года. Третья фаза – пострегистрационное исследование – может быть завершена до конца 2022 года.
Первые соглашения о поставках "Спутник V" за рубеж ожидаются на будущей неделе
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