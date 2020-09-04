Ведущий мировой журнал признал российскую вакцину от COVID-19 безопасной

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российские ученые опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух форм вакцины "Спутник V" против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В тестировании участвовали 76 добровольцев. Обе формы прививки – замороженный препарат и высушенный – оказались безопасными и стимулировали иммунитет вырабатывать антитела к COVID-19.

"Собранные нами данные показывают, что гетерогенные вакцины на основе аденовирусов rAd26-S и rAd5-S безопасны для пациентов и не вызывают у них серьезных побочных эффектов. Вакцины привели к формированию гуморального и клеточного иммунного ответа у 100% добровольцев, заставив их вырабатывать больше антител, чем было в плазме крови людей, которые переболели COVID-19", – указано в исследовании.

Вакцину, получившую название "Спутник V", зарегистрировали в России 11 августа. Отечественная разработка стала первым таким препаратом для борьбы с COVID-19.

Вакцину создали специалисты Центра имени Гамалеи, первая и вторая фазы клинических испытаний пришлись на июнь и июль 2020 года. Третья фаза – пострегистрационное исследование – может быть завершена до конца 2022 года.

