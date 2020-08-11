Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название "Спутник V"

Фото: Дмитрий Куракин/пресс-служба Минздрава России

Российская вакцина от коронавируса получила название "Спутник V", передает РИА Новости.

Это связывают с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

"Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый момент Спутника для мирового сообщества", – говорится в объяснении названия.

Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Президент отметил, что ее испытала на себе одна из его дочерей.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований, серьезных осложнений иммунизации не отмечено ни у кого. Министр добавил, что вакцина создана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин.

Он подчеркнул, что она будет и дальше проходить клинические испытания с участием тысяч человек. Выпускаться вакцина начнет на двух площадках, пояснил Мурашко, – самим Центром имени Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса может стартовать в конце августа или сентябре.