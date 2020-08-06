Врач-инфекционист развеял популярные мифы о ношении медицинских масок и перчаток

Большая часть москвичей соблюдает масочно-перчаточный режим, заботясь о своем здоровье и безопасности окружающих. Однако есть и те, кто пренебрегает средствами защиты и слабо верит в их эффективность. Мы поговорили с директором НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врачом-инфекционистом Георгием Викуловым и развеяли самые популярные мифы об использовании масок и перчаток среди горожан.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Миф 1. Обычные медицинские маски не защищают от заражения.

– Это неверное утверждение. Медицинские маски помогают и защищают от заражения. Это не абсолютная защита, но они помогают. Если это одноразовые медицинские маски, они действуют не более трех часов, после чего их нужно менять. Многоразовые медицинские маски могут действовать дольше.

Миф 2. В маске трудно дышать, она может спровоцировать или обострить другие заболевания (например, дыхательных путей).

– Есть совершенно разные маски, разного типа и слойности, есть с респиратором. В некоторых тяжело дышать, в некоторых можно дышать достаточно спокойно. Если выбираете маску для индивидуальной защиты, нужно проконсультироваться с врачом. Но есть люди, которые надевают респираторы или даже противогазы (которые их никто не заставляет надевать) и жалуются, что им трудно дышать.

Миф 3. Если маска не прилегает плотно к лицу, лучше вообще обойтись без нее.

– Нет, это абсолютно неверно. Это не означает, что можно обойтись без маски только потому, что она неплотно прилегает. Маска уменьшает ингаляционное поступление возбудителей респираторной группы (то есть заражение через дыхание. – Прим. ред.), если она правильно используется.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Миф 4. В тканевых масках к концу дня скапливаются бактерии, и они больше вредны, чем полезны.

– Если маска используется правильно, она помогает человеку. Если человек неправильно ее использует, то она вредит. Соответственно, если она быстро становится влажной, то даже многоразовую маску нужно менять на сухую.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Бактерии скапливаются, безусловно. Но, если маска будет сухая, скопление бактерий будет незначительным. В местах скопления людей вирусная нагрузка извне намного выше, чем скопление бактерий самого человека.

Миф 5. Если люди вокруг в маске, мне можно ее не надевать.

– Нет, в закрытом помещении в воздухе могут быть возбудители респираторных инфекций, поэтому, даже если люди вокруг в маске, это не означает, что вам можно ее не надевать.

Миф 6. Перчатки можно не носить, а вместо этого использоваться санитайзер – эффект тот же.

– Мы не постоянно пользуемся санитайзерами, а только после контакта с сильно загрязненными поверхностями или перед тем, как, допустим, принять пищу или посетить туалетную комнату, по мере загрязнения рук. Перчатки полностью предотвращают контакт кожи рук с чужеродными поверхностями, где могут быть различные возбудители. Контактируя с поверхностями, человек потом невольно касается лица грязными руками. Когда он в перчатках, он значительно реже или почти не касается лица.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Миф 7. Использовать одноразовые перчатки и маски можно много раз.

– Это, конечно, бред. Это из серии "написано одно, но будем делать так, как мы хотим". Ведь не просто так написано, что они одноразовые, поэтому их можно использовать только один раз. Все-таки большинство сознательных людей инструкции и законы воспринимает так, что их надо соблюдать.

Миф 8. Если одноразовые перчатки мне велики, нет смысла их надевать, ведь туда все равно могут попасть бактерии.

– Есть разные перчатки – медицинские, немедицинские, бытовые. Любые перчатки уменьшают контакт с чужеродными поверхностями.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Люди в перчатках не будут трогать лицо, глаза, нос. Без них человек очень часто в течение дня многократно трогает лицо. Заражение происходит в том числе и по этой причине.

Миф 9. Нос маской закрывать необязательно, главное, чтобы был закрыт рот.

– Это полная чушь, потому что основное место проникновения большинства возбудителей – это полость носа. И возбудитель COVID-19 является ярким этому примером. Именно поэтому, если маска не надета правильно и не закрывает полость носа, это бессмысленное занятие.

За последние сутки в России выявили 5 267 новых случаев коронавируса. В Москве специалисты установили 684 новых случая коронавируса, в Свердловской области – 183, в Ханты-Мансийском автономном округе – 160, в Московской области и Санкт-Петербурге – по 159.

Всего за все время пандемии в России выявлено 871 894 случая COVID-19, вылечились 676 357 человек, скончались 14 606.

