В России выявили 5 267 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России за последние сутки выявили 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с инфекцией.
Активно выявлено 1 380 (26.2%) случаев, у них отсутствовали клинические проявления.
В Москве специалисты установили 684 новых случая коронавируса, в Свердловской области – 183, в Ханты-Мансийском автономном округе – 160, в Московской области и Санкт-Петербурге – по 159.
За последние сутки 130 случаев выявили в Ростовской области, 129 – в Красноярском крае, 128 – в Иркутской области, 125 – в Краснодарском крае, 122 – в Мурманской области.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 871 894 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В число субъектов с наименьшим темпом прироста суточных случаев вошли Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия – этот показатель составляет 0,2%.
За последние сутки в стране были подтверждены 116 летальных случаев. Из них 13 приходятся на Москву. За весь период по России умерли 14 606 человек.
Что касается данных по выздоровевшим, то из медучреждений за сутки выписали 7 331 человека. В Москве после коронавируса выздоровели 1 254 пациента. За весь период по России выписано 676 357 человек.
Еще 1 254 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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