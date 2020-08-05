В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

05 августа, 23:04
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве скончались 13 пациентов с выявленным COVID-19. Такую информацию предоставил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что у всех умерших пациентов был зафиксирован диагноз пневмония.
Так, всего за время пандемии в столице скончались 4 534 человек с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки в России выявили 5 204 новых случая коронавируса. При этом 1 342 случая не имели клинических проявлений.
В Москве зафиксировано 687 новых случаев заболевания. Таким образом, число новых случаев COVID-19 в сутки в столице оказалось на 45 процентов меньше, чем в прошлом месяце.
В Москве выявили 687 новых случаев COVID-19
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, масочный режим в Москве может действовать еще несколько месяцев. Градоначальник призвал не забывать о защитных мерах.
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