В России выявили 5 204 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России выявили 5 204 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
Активно и без клинических проявлений было установлено 1342 (25,8%) случая.
В Москве – 687 новых случаев заболевания, следом идет Свердловская область – 181, Ханты-Мансийский АО – 169, Московская область – 162, Санкт-Петербург – 156, Иркутская область – 135, Ростовская область – 129, Красноярский край – 127, Мурманская область – 126, Ставропольский край – 121.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 866 627 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Прирост за сутки составляет 0,6%. Наименьшая динамика в Чукотском автономном округе, Севастополе – 0%, Псковской области – 0,1%.
За последние сутки еще 1 329 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, в столице скончались 11 пациентов. У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18,1 миллиона случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.
В России выявлено 866 627 случаев COVID-19, вылечились 669 026 человек, скончались 14 490.
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