В РФ сняли ограничения на безвизовый режим для краткосрочных командировок иностранцев

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В России сняли ограничения на безвизовый режим для иностранных граждан, прибывающих в РФ для краткосрочных командировок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.
В документе сообщается, что под категорию лиц, для которых перестают действовать ограничения, попадают обладатели дипломатических или служебных паспортов. Распоряжение рассчитано на граждан стран, с которыми действуют соглашения о безвизовом режиме.
Ранее стало известно, что Черногория включила Россию в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики без дополнительных условий по поводу коронавируса. В связи с этим в Российском союзе туриндустрии сообщили, что авиасообщение между РФ и Черногорией может быть возобновлено уже в августе.
1 августа Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Сухум принял аналогичное решение в отношении России, сняв все ограничения по въезду россиян на территорию страны.
С 15 августа возобновится авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, с 1 августа россияне могут осуществлять полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Самолеты вылетают из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Московской области.
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