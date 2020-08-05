В РФ сняли ограничения на безвизовый режим для краткосрочных командировок иностранцев

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России сняли ограничения на безвизовый режим для иностранных граждан, прибывающих в РФ для краткосрочных командировок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

В документе сообщается, что под категорию лиц, для которых перестают действовать ограничения, попадают обладатели дипломатических или служебных паспортов. Распоряжение рассчитано на граждан стран, с которыми действуют соглашения о безвизовом режиме.

Ранее стало известно, что Черногория включила Россию в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики без дополнительных условий по поводу коронавируса. В связи с этим в Российском союзе туриндустрии сообщили, что авиасообщение между РФ и Черногорией может быть возобновлено уже в августе.

1 августа Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Сухум принял аналогичное решение в отношении России, сняв все ограничения по въезду россиян на территорию страны.

С 15 августа возобновится авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, с 1 августа россияне могут осуществлять полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Самолеты вылетают из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Московской области.