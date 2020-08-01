Аналитики выяснили, как россияне относятся к открытию границ

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, как россияне отнеслись к открытию границ с некоторыми зарубежными странами, передает RT.

В ходе опроса половина россиян заявили, что равнодушно отнеслись к возобновлению авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Около 24% респондентов обрадовались открытию границ, 26% россиян высказали по этому поводу свое негодование.

Аналитики рассказали, что свое желание полететь в Турцию в августе выразили 7,4% респондентов. Около 7% россиян пока не определились, как проведут свой отпуск, и почти 80% отказались от поездки в эту страну.

В Великобританию билеты готовы купить 6% опрошенных, еще 5% россиян сомневаются, что проведут там свой отпуск. Порядка 14,5% граждан отметили, что хотят полететь туда, но точно не летом. При этом однозначно от поездки отказались 74% участников опроса.

Что касается возможного путешествия в Танзанию, то 17% опрошенных посчитали эту идею слишком экзотичной. При этом 11,5% все же готовы попробовать такой отдых. Некоторые опрошенные признались, что давно хотели посетить Занзибар. Тем не менее 67% участников опроса заявили, что точно не поедут в Танзанию.

С 1 августа возобновились полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Их начали осуществлять из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. На маршруты вывели лайнеры компаний "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

В МИД РФ заявили, что надеются на расширение списка стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение, в ближайшие недели. Поступала информация о том, что РФ может вернуть полеты в Южную Корею и на Мальдивы, а также в ОАЭ и на Кубу.

