Аналитики выяснили, как россияне относятся к открытию границ

Фото: depositphotos/slava296
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, как россияне отнеслись к открытию границ с некоторыми зарубежными странами, передает RT.
В ходе опроса половина россиян заявили, что равнодушно отнеслись к возобновлению авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Около 24% респондентов обрадовались открытию границ, 26% россиян высказали по этому поводу свое негодование.
Аналитики рассказали, что свое желание полететь в Турцию в августе выразили 7,4% респондентов. Около 7% россиян пока не определились, как проведут свой отпуск, и почти 80% отказались от поездки в эту страну.
В Великобританию билеты готовы купить 6% опрошенных, еще 5% россиян сомневаются, что проведут там свой отпуск. Порядка 14,5% граждан отметили, что хотят полететь туда, но точно не летом. При этом однозначно от поездки отказались 74% участников опроса.
Что касается возможного путешествия в Танзанию, то 17% опрошенных посчитали эту идею слишком экзотичной. При этом 11,5% все же готовы попробовать такой отдых. Некоторые опрошенные признались, что давно хотели посетить Занзибар. Тем не менее 67% участников опроса заявили, что точно не поедут в Танзанию.
С 1 августа возобновились полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Их начали осуществлять из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. На маршруты вывели лайнеры компаний "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines.
В МИД РФ заявили, что надеются на расширение списка стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение, в ближайшие недели. Поступала информация о том, что РФ может вернуть полеты в Южную Корею и на Мальдивы, а также в ОАЭ и на Кубу.
Россияне смогут улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: