В МИД РФ рассчитывают возобновить авиасообщение еще с рядом стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия рассчитывает расширить список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение, в ближайшие недели. Об этом заявил и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.
По его словам, сейчас ведутся переговоры с рядом государств.
"По мере достижения договоренностей начинается, запускается двустороннее движение. Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель мы выйдем на более широкий список", – сказал Микерин.
Ранее поступала информация о том, что Россия на следующем этапе восстановления авиасообщения может вернуть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.
Также стало известно, что страны ЕС не планируют открывать границы с Россией. Ожидается, что в ближайшие дни Брюссель обнародует обновленный перечень государств, в следующий раз его пересмотрят в середине августа.
Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран. В середине июля Совет ЕС исключил из него Сербию и Черногорию.
"Они руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими нормами, мы руководствуемся своими санитарно-эпидемиологическими нормами и так же оцениваем абсолютно равнозначно, с какой стороны мы готовы принимать пассажиров с наименьшими ограничениями", – объяснил представитель МИД РФ.
Он считает, что в итоге стороны придут к взаимно приемлемому решению.
С 1 августа будут возобновлены полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Россияне, прибывшие в Британию, должны будут в течение двух недель пребывать в режиме самоизоляции. Из турецких городов с 1 августа можно будет направиться только в Стамбул и Анкару, с 10 августа перечень расширят.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вылет за границу потенциально опасен заражением коронавирусом. Она добавила, что полноценная жизнь и путешествия возможны, если заботиться о здоровье.
Названы следующие страны, с которыми Россия может открыть авиасообщение
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