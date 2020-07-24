Туризм в Танзании: что посмотреть на экзотическом направлении

Возобновление международного авиасообщения стало по-настоящему прекрасной новостью в разгар летнего туристического сезона. Об открытии границ с 1 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правда, пока международный туризм будет осуществляться крайне аккуратно: приобрести путевки можно только в три страны.

И если с Турцией и Великобританией все вроде бы понятно, то по экзотической Танзании могут возникнуть вопросы. Предупреждая их, рассказываем, что посмотреть и на какой отдых можно рассчитывать в государстве Восточной Африки.

Отдых у океана

Лето – морская пора. И Танзания вполне может утолить потребность в полноценном пляжном отдыхе. Так же, как Мальдивы и Сейшелы, Танзанию омывают чистые воды Индийского океана, а пляж усыпан белоснежным песком.

Самое популярное место для курортного отдыха Танзании – остров Занзибар. Несколько крупных пляжей усыпаны отелями, а также доступны разнообразные виды досуга. Кстати, основная их особенность – отливы. На пляже Матеве, что на восточном побережье, они могут достигать 1,5–2 километров.

Для привычного отдыха у океана лучше всего выбрать пляжи Кендва и Нунгви. Там отливы практически не чувствуются, а прибрежная зона усыпана рыночками, кафе и барами. Единственное отличие: Нунгви подходит для более бюджетного отдыха, тогда как пляж Кендва в основном заполнен отелями из разряда "все включено".

Сафари и дикие животные

Одна из главных достоинств Африки – сафари по дикому животному миру. Тем более что природа континента населена огромным количеством интересных видов животных.

В зависимости от цели различаются и виды сафари. Самое популярное направление – это экскурсия в кратер Нгоронгоро. Туда отправляются в первую очередь, чтобы посмотреть на "большую африканскую пятерку": лев, носорог, слон, леопард, буйвол. Однако животных там встречается столько, что приходится выбирать, на кого смотреть: охотящиеся живые львы, озеро, полное фламинго, или игры газелей.

Причем неудачных дней не бывает: кратер создает естественные границы территории, поэтому подавляющее количество животных не выходит за ее пределы даже во время сезонной миграции.

Восхождение на Килиманджаро

И хотя горы больше ассоциируются с зимним отдыхом, вряд ли можно поехать в Танзанию и отказаться от восхождения на Килиманджаро.

Это самая высокая гора материка, на 250 метров выше, чем Эльбрус, при этом вполне безопасная для восхождения. Покорить ее можно без страховочных веревок и ледорубов абсолютно всем людям без проблем со здоровьем – специальных навыков для этого не требуется.

Для тех, кому не хочется тратить много времени, есть специальные экскурсии на вертолете. Примерно за 45 минут туристы могут облететь гору и посмотреть на все ее красоты с высоты птичьего полета.

Цены на билет Пока международные рейсы будут отправляться из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Конечная точка в Танзании – город Занзибар. Правда, перелет стоит недешево: стоимость билетов на поздние даты начинается от 30 тысяч рублей за одного человека. А цена места в салоне самолета на первые числа августа достигает 82 тысяч рублей.

Пока международные рейсы будут отправляться из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Конечная точка в Танзании – город Занзибар. Правда, перелет стоит недешево: стоимость билетов на поздние даты начинается от 30 тысяч рублей за одного человека. А цена места в салоне самолета на первые числа августа достигает 82 тысяч рублей.

Озеро Виктория

Есть и еще одно природное чудо на территории Танзании. Озеро Виктория – самый большой пресный водоем на материке, а также один из самых глубоких в мире. Здесь можно оценить красоты восточной Африки с другой стороны.

Курортные города на озере вполне могут стать альтернативой пляжному отдыху на побережье океана. Однако есть и свои изюминки: спортивные рыбалки, каноинг, выслеживание шимпанзе, экскурсии на лодках по самым красивым местам побережья.

Также пешее сафари считается одним из самых безопасных на островах Виктории, так как на этих территориях не водится крупных хищников. Но самая главная достопримечательность озера – природа вокруг.

Пещеры и вулканы

На Виктории красоты природы Танзании, конечно, не заканчиваются. Отправляясь в тур, не забудьте внести в список мест для визита африканские вулканы. Меру – второй по высоте (после Килиманджаро) вулкан в Танзании. Он не подавал признаков активности уже более ста лет.

Рядом с ним расположился вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи – в переводе с местного наречия "Гора Бога". Он заставляет нервничать местное население, так как является самым активным в Африке – при извержении на поверхность выбрасывается "холодная" лава необычного черного цвета. И хотя оба гиганта расположились на территории национального парка, вход куда возможен только по специальным пропускам, хотя бы посмотреть издалека на действующий вулкан – уже буря эмоций.

А вот куда действительно можно сходить – это пещеры Мангапвани. Они находятся в Занзибаре. Большая пещера образовалась естественным путем, внутри расположилось большое подземное озеро. А вот пещера поменьше появилась благодаря человеческой руке: сделали ее специально, чтобы прятать "живой товар", когда работорговлю на территории Африки официально запретили.

Народ масаи

И, конечно, во время экзотического африканского тура стоит сделать то, чего невозможно на других, стандартных направлениях, – познакомиться с местным племенем масаи. Эти ребята сегодня живут так же, как и сотни лет назад: в хижинах из веток и навоза, без электричества, воды, канализации и других благ цивилизации.

Тем не менее масаи – народ гостеприимный, со своей особенной культурой, которую нигде в мире больше не встретишь. Одеваются они в яркие клетчатые накидки, а символом статуса в племени служат вытянутые мочки уха и массивные украшения из бисера.

Обычно туристов привозят к племени ненадолго, во время сафари. 10–20 долларов – и общительные аборигены охотно пускают туристов на территорию своих поселений, поют, танцуют, показывают жилища и фотографируются с гостями.

Когда лучше ехать Самое лучшее время для отдыха в этой экзотической стране – с июня по октябрь. В этот период времени там сухо и не очень жарко. С ноября по февраль уже можно столкнуться с ливнями, а март, апрель и май вообще считаются самыми дождливыми месяцами в году. Самое лучшее время для отдыха в этой экзотической стране – с июня по октябрь. В этот период времени там сухо и не очень жарко. С ноября по февраль уже можно столкнуться с ливнями, а март, апрель и май вообще считаются самыми дождливыми месяцами в году. Тем не менее в любое время года Танзании есть что показать. Если лето предполагается в основном для пляжного отдыха, неподходящие для моря месяца можно полностью посвятить туризму по природным заповедникам и памятникам архитектуры. Для наблюдения за животным миром Африки, который кардинально отличается от привычного россиянам, в Танзанию нужно ехать в июне – июле, чтобы застать великую миграцию животных, и в январе – феврале, чтобы увидеть новорожденных детенышей копытных.

