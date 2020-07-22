Эксперты оценили решение платить туристам компенсацию за отдых в РФ

Туристы, которые решили отдохнуть в России, смогут получить кешбэк за приобретение туров. Компенсация составит до 15 тысяч рублей в зависимости от того, сколько было потрачено на поездку. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Разбираемся, как получить приятный бонус за путешествия по стране.



На какую компенсацию рассчитывать?

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что туристам, желающим отдохнуть в стране, компенсируют затраты на приобретение туров. Такое решение было принято с целью помочь внутреннему туризму развиваться и поддержать россиян.





Михаил Мишустин премьер-министр России Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.

Соответствующее распоряжение Мишустин уже подписал. На реализацию программы выделяется 15 миллиардов рублей из резервного фонда правительства. По словам премьер-министра, получить кешбэк сможет порядка 3 миллионов человек.



На каких условиях?

Чтобы получить кешбэк, нужно выбрать тур, включающий в себя перевозку и проживание в гостинице, которая прошла обязательную классификацию. Что касается продолжительности путешествия, то оно должно составлять не менее пяти ночей. При этом стоимость тура – не менее 25 тысяч рублей. Предложение распространяется и на круизные маршруты по России с проживанием на судне.

При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей компенсация составит 5 000 рублей.

компенсация составит 5 000 рублей. Для туров стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей компенсация – 10 000 рублей.

компенсация – 10 000 рублей. Туры, чья стоимость превышает 75 тысяч рублей , – 15 000 рублей.

, – 15 000 рублей. Максимально возможный возврат средств на карту одного туриста – 15 000 рублей. То есть за покупку двух туров стоимостью 50 рублей человеку все равно вернется именно столько.



Отправиться в путешествие с бонусами получится только в те регионы, перечень которых определяет Ростуризм. При этом оплатить поездку можно исключительно банковской картой платежной системы "Мир". Возврат будет произведен туда же.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России Для получения компенсации туристу нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, раздел Russia.travel, выбрать понравившееся предложение, это сайт Ростуризма. Поездка оформляется и оплачивается только с использованием карты "Мир".

Установлены и конкретные временные промежутки, когда турист может совершить путешествие. Речь идет о турпакетах в 44 региона со сроками поездки с 15 августа по 20 декабря текущего года. Кроме того, за поездку в еще 11 регионов можно будет получить бонус с 1 октября до 20 декабря.



Куда можно будет поехать?

Для турпакетов со сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года предварительно определены следующие регионы: Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область.

Кроме того, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область.

Сюда же относятся Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Вторая группа регионов, за посещение которых можно получить бонус с 1 октября до 20 декабря, включает в себя предварительно Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградскую область, Московскую область, Ставропольский край, а также Москву и Санкт-Петербург.



Доступно всем

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, инициатива действительно поспособствует развитию внутреннего туризма страны. Об этом эксперт заявил в беседе с Москвой 24.

"Надо понимать, что 15 миллиардов на рынок внутреннего туризма – это хороший стимул для активизации платежеспособности населения. От 5 до 15 тысяч за тур – приличная сумма", – отметил Барзыкин.





Юрий Барзыкин вице-президент РСТ Основная проблема, конечно, спрос. Вот на это и направлена поддержка в виде финансирования со стороны правительства. Сегодня около 70 с лишним процентов россиян хотели бы куда-то поехать, но едет менее 40, потому что нет средств... Туристы, я думаю, начнут активнее путешествовать по стране.

По словам специалиста, от инициативы с кешбэком выигрывают все: и турист, и регионы. В свою очередь, исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова также уверена, что программа будет пользоваться популярностью среди россиян.

"Любой подобный проект, любые такие инициативы направлены на повышение интереса к внутреннему туризму", – сказала она.

Осипова добавила, что внутренний туризм со временем станет еще популярнее при условии ценовой и транспортной доступности, а также улучшения качества обслуживания.





Соболева Илона