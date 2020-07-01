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Общество

8 июля, 18:29

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Россияне делятся красивыми фото летнего отдыха в Крыму

Море, солнце, Крым-2020: россияне показали, как проводят отпуск
общество

Летний отдых в 2020 году для многих россиян пройдет на южных курортах нашей страны. Из-за пандемии и ограниченного международного авиасообщения народ атаковал Черное море и всеми любимый Крым. В соцсетях россияне уже активно делятся фотографиями крымских красот и своих загорелых тел. Лучшие фото – в нашей подборке.

По данным АТОР, к середине июля Крым выйдет на загрузку в 90%. С каждым днем свободных мест в отелях все меньше, а цены за услуги растут на глазах. Однако это не отбивает у россиян желание съездить на море после длительного периода ограничений.

"В Крыму работает все: кафе, аттракционы, аквапарки, экскурсии, все водные развлечения на море, – пишет на своей странице в Instagram Юля. – Каких-то запретов не заметно. Меня это только радует, я так устала от всех этих "не работает", "нельзя", что сил нет!" Девушка отмечает, что надеть маски попросили только при подъеме по канатной дороге на гору Ай-Петри, но даже при этих правилах безопасности на отдыхе все негативные мысли улетучиваются мгновенно.


"Осторожно, от этих видов на фото вы захотите приехать в Крым и увидеть своими глазами эту красоту", – пишет москвичка, сбежавшая отдыхать в Крым в июле.


С июня по конец августа цветут лавандовые поля, которых на Крымском полуострове очень много. Самые масштабные – у подножия горного массива Демерджи. Также есть плантации в Бахчисарайском районе, около Алушты, Гурзуфа, Севастополя и в Белгородском районе у поселков Цветочного и Ароматного.

Из фиолетовой лавандовой сказки можно окунуться в золотые поля подсолнухов. Автобусы с туристами всегда делают остановки у таких мест, потому что нет отбоя от желающих сфотографироваться в желтом море днем и на закате.


Невероятной красотой и особенной чистотой моря славится мыс Тарханкут, находящийся в западной части полуострова. В его изумрудных водах катаются на катере, а дайверы погружаются с аквалангом в поисках восхитительных подводных пейзажей.


Другое знаменитое место – мыс Алчак, расположенный к юго-востоку от города Судака. Туристам особенно полюбился грот "Эолова Арфа" – дыра в скале, образованная в результате выветривания известняка. Скала получила свое название в честь древнегреческого бога ветра Эола. При сильных порывах ветра в гроте слышен гул, напоминающий звуки арфы. "Путь туда непростой, но виды того стоят", – подписала свое фото в Instagram Соня.


Кто-то не решается оставить своих любимых питомцев одних дома и берет с собой в путешествие. "Море, солнце, друзья + собакен", – формула счастья россиянки Анны.


Среди других поразивших своей красотой мест россияне отмечают мыс Фиолент, пляж Майями в поселке Оленевка, ущелье Джангуль, города Судак, Ялта, Феодосия и гору Сокол. Конкуренцию Крыму в этом году составит Сочи, где "голубой флаг" чистоты и безопасности в 2020 году получил 21 пляж.

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Лоскутникова Наталья

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